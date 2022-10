Incidente in Liguria, muore agente casertano di soli 26 anni

Tragico incidente a San Lorenzo a mare, in provincia di Imperia in Liguria, quello che vede coinvolti un agente della polizia penitenziaria originario di Aversa, in provincia di Caserta, insieme alla sua fidanzata: avevano entrambi 26 anni.

Sono morti la scorsa notte intorno all'una e mezza. L'uomo si trovava alla guida di una vettura Bmw, quando ha perso il controllo della guida, finendo contro un pilone dell'ex ferrovia. La macchina è andata distrutta nell'incidente.

Cordoglio per la morte dell'agente arriva da Fabio Pagani della Uil Pa penitenziaria: «vicinanza e cordoglio a tutto il personale di polizia penitenziaria di Sanremo e alla sua famiglia», si legge in una nota. «Quando giovani vite si spezzano in questo modo, le parole servono a poco. La polizia penitenziaria, tristemente, piange la scomparsa di un giovanissimo collega agente del 180/mo corso».