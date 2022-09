A causa di un incidente stradale, traffico rallentato sulla statale 7Bis di Terra di Lavoro, in provincia di Caserta, all'altezza del km 20,820. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti due mezzi pesanti e un'auto: una persona è deceduta. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento.