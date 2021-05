Scontro furgone-Tir sulla Statale Appia, muore la donna alla guida dell'autocarro

L'autista di un furgone, una donna di nazionalità italiana, è deceduta in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 7 Appia, nel territorio comunale di Francolise (Caserta). Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il furgone ha invaso la corsia opposta andando ad impattare contro un mezzo pesante che sopraggiungeva; l'urto è stato violentissimo, e la donna alla guida del furgone ha avuto la peggio. L'Anas comunica che, nel tratto in cui è avvenuto il sinistro, in corrispondenza del km 185,400, è stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato.

