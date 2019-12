© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Teverola , nel Casertano: si tratta di, di 47 anni. È deceduto nell'azienda in cui lavorava dopo essere rimasto schiacciato probabilmente da una pressa. Il lavoratore era originario di Cesa.Sul posto un mezzo del 118, con i sanitari che hanno constatato il decesso del lavoratore, e i carabinieri che stanno indagando per capire la dinamica di quanto accaduto.