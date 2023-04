Marcianise, operaio muore schiacciato da una ruspa in Puglia

Un operaio di 52 anni, di Marcianise, è morto in un incidente sul lavoro verificatosi in uno stabilimento

di Brindisi, che si occupa dello stoccaggio e della commercializzazione di gas. Il 52enne, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato da una ruspa nei pressi del raccordo ferroviario interno allo stabilimento.

Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Brindisi e il personale dello Spesal (il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) e dell'Asl per accertare le eventuali resposabilità, il rispetto del piano di sicurezza e quello per prevenire gli incidenti sul lavoro. L'area è stata sottoposta a sequestro.