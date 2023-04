Incidente sulla Casilina a Vairano Patenora: tre feriti

Incidente questa mattina sulla Casilina, nel territorio di Vairano Patenora, dove sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta e, precisamente, del distaccamento di Teano. L'incidente ha coinvolto due auto e ha provocato tre feriti. Quando sono arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno aiutato le 4 persone coinvolte che sono riuscite a uscire dagli abitacoli in autonomia. Sul posto anche due ambulanze per prestre i primi soccorsi ai feriti. Successivamente i vigili del fuoco hanno in sicurezza tutti i veicoli coinvolti assistendo il personale del soccorso stradale nelle operazioni di recupero e sgombero della sede stradale. Paura e circolazione in tilt nella zona per una buona parte della mattinata.