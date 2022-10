Incidente sulla Sannitica: salgono a due le vittime

Salgono a due le vittime dell'incidente stradale avvenuto tra domenica e lunedì sulla strada Statale Sannitica, tra Marcianise e Caivano in località Pascarola. Dopo il decesso del 38enne Nicola Rivetti (in foto), residente a Casola di Caserta, è spirato anche l'altro passeggero, un giovane di 24 anni di Casertavecchia, Riccardo Izzo. Le sue gravissime condizioni dopo l'impatto hanno provocato il decesso.

L'incidente ha provocato una tragedia in tre famiglie residenti nelle frazioni collinari di Caserta. Izzo era a bordo dell'auto guidata da A.D.C., anche lui 24 anni, quando per cause ancora in corso d'accertamento l'auto è uscita fuori strada finendo contro il guardrail. Intanto, la Procura competente quella di Napoli Nord ha iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto il guidatore dell'auto accusato di omicidio colposo e si trova ai domiciliari. Un perito dovrà occuparsi dell'autopsia sul corpo di Nicola Rivetti. Gli accertamenti medico-legali sono iniziati presso l'ospedale di Giugliano in Campania. La relazione sarà depositata entro 60 giorni salvo proroghe. Non è totalmente nota la dinamica del sinistro ma è probabile che l'autista abbia perso il controllo della vettura per una distrazione o per l'alta velocità. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Caivano che hanno effettuato gli accertamenti tecnici sull'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni nel grave incidente non sarebbero state coinvolte altre automobili. Non è escluso che dopo aver perso il controllo della guida in curva, l'automobile abbia impattato rovinosamente sul guardrail. L'aumento delle vittime della strada, morti e feriti, a causa degli incidenti stradali si è alzato sensibilmente dopo il lockdown. Vittime quasi sempre giovani. Dall'esito dei sinistri mortali emerge un denominatore comune: forte velocità, alcol e distrazioni alla guida.