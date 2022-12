Il cortile della scuola, il campetto dell'oratorio, le aree attrezzate di centri commerciali, stabilimenti balneari, ristoranti. L'incontrollato sviluppo edilizio, con case progettate in ossequio al mantra dell'«ottimizzazione» degli spazi, e la cementificazione delle città rendere prezioso ogni angolo disponibile. I pochi parchi urbani, in particolare, rappresentano straordinari luoghi di aggregazione, dove nonni, nipoti, madri, padri imparavano a conoscersi, a riconoscersi e a creare una rete di solidarietà e di scambio generazionale. E, se in quei parchi sono installati pure scivoli, altalene e giostre, i benefici fisici, psicologici e sociali per i più piccoli sono enormi. Mentre giocano, si divertono, si allenano, stimolano la creatività, migliorano l'autostima.

Purtroppo, gli incidenti non mancano: ogni anno, sono tanti, troppi i bambini coinvolti e non sempre è facile individuare le responsabilità. Le cause possono essere attribuite all'istinto di scoperta e alla sfida al pericolo, due aspetti peculiari ad una certa età; la scarsa sorveglianza di genitori e accompagnatori, i primi, secondo la Corte di Cassazione, a dover percepire o prevedere possibili situazioni di pericolo; alla mancanza, cronica, di vigilanza e di manutenzione da parte dei gestori.

Da ieri mattina, a Macerata Campania, coordinati dall'ingegnere Lorenzo Vallone, capo dell'ufficio tecnico del Comune, sono in corso controlli sulle giostrine di tutti gli spazi pubblici presenti in città. Il provvedimento, sollecitato dal sindaco Stefano Cioffi, si è reso necessario in seguito al ferimento di un 13enne, F.P., residente nel quartiere di Caturano; lo scorso 24 dicembre, il ragazzo ha riportato traumi, contusioni e lacerazioni alla testa e al volto mentre giocava in piazza Giovanni Paolo I, in via Madonna delle Grazie. Alcuni sostengono che F.P. sarebbe caduto da un'altalena, ma la dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire; non si sa neppure se stesse da solo o in compagnia di qualcuno, amici o parenti.

Al momento, l'uso di alcune giostrine, compresa l'altalena, del parco giochi, che si trova al confine con Curti, è stato interdetto al pubblico. Un altro elemento certo di questa vicenda è che il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale «Sant'Anna e San Sebastiano» di Caserta, in condizioni preoccupanti. Lì, è stato sedato, intubato e sottoposto ai primi esami. In via precauzionale, è stato, poi, condotto al «Santobono»; nella struttura napoletana il 13enne è stato ricoverato in terapia intensiva e indotto in coma farmacologico. Dopo circa 24 ore di osservazione e di ulteriori accertamenti, il quadro clinico, per fortuna, è migliorato e i medici hanno disposto il trasferimento in reparto.

F.P., che non avrebbe riportato danni neurologici, sarà dimesso nei prossimi giorni. «Mi si è fermato il cuore, ma stamattina batte fortissimo. Si è svegliato, torneremo presto», queste, lapidarie e commosse, le parole della madre, A.I., ieri su Facebook, per rassicurare e ringraziare i cittadini; appena la notizia è iniziata a circolare, in tantissimi, le hanno inviato messaggi per infonderle coraggio e speranza.

Prevedere un incidente non è sempre possibile e per le polemiche del giorno dopo c'è sempre tempo. Speriamo, tuttavia, che la storia di F.P. serva da monito ai suoi coetanei, ai genitori e ai gestori delle aree attrezzate, sia pubbliche che private.