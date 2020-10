Tre persone ferite e due auto in fiamme. È questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi lungo la strada che collega Alife a Gioia Sannitica, nel Casertano. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco hanno trovato due autovetture che dopo uno scontro frontale sono state totalmente avvolte dalle fiamme. Grazie al loro tempestivo intervento, dopo aver soccorso le persone rimaste ferite a causa dell'incidente, i vigili del fuoco hanno spento le due auto. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per stabilire le cause dell'incidente.

