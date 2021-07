Incidente a Trentola Ducenta: morta 19enne, altri tre giovani feriti

Incidente mortale nella notte a Trentola Ducenta. A perdere la vita la 19enne Rita De Chiara, morta sul colpo. Ferite di poco conto per gli altri tre occupanti della vettura coinvolta, una Y10. Teatro della tragedia piazza Pertini. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del gruppo di Aversa, per cause ancora da chiarire un’auto, modello Lancia Y, a bordo della quale viaggiavano quattro giovani, si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione. Tre le ambulanze giunte sul posto, allertate da passanti.

Gli altri tre ragazzi che viaggiavano con la vittima, rimasti lievemente feriti, sono stati trasportati presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Le loro condizioni non destano preoccupazioni.