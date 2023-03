Focus a Caserta sugli incidenti: oltre 6mila multe legate a droga e alcol

Incidenti stradali mortali, in Campania la media più alta che nel resto d’Italia. Le cause più frequenti sono l’alta velocità, l’abuso di alcool e droghe e l’utilizzo del cellulare mentre si guida. E’ quanto è emerso al teatro comunale Parravano di Caserta in occasione del convegno ‘Sicurezza stradale: un impegno di tutti’ organizzato nell’ambito del progetto ‘Sii saggio, guida sicuro’, promosso dalla Regione e attuato dall’Anci con la collaborazione dell’associazione Meridiani e la partecipazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

In sala gli alunni dell’istituto comprensivo De Amicis e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ‘Manzoni’, ‘Giordani’, ‘Mattei’, ‘San Leucio’ e ‘Giannone’. A tutti loro l’invito del sindaco Carlo Marino a riflettere sulle cattive abitudini alla guida che rappresentano un pericolo per la propria e altrui sicurezza. «Un semplice gesto poco prudente – ha dichiarato il primo cittadino - può portare a conseguenze drammatiche che possono costare la vita». «Purtroppo gli incidenti sono in aumento – ha dichiarato il comandante della polizia municipale, Luigi De Simone – e ciò nonostante siano migliorati gli standard di sicurezza dei veicoli. L’obiettivo del Ministero è quello di ridurre del 50% gli incidenti con lesioni gravi entro il 2030 ma molto dipende anche dalle condotte degli automobilisti. Basti pensare che – stando ai dati nazionali aggiornati al 2021 – sono 6.426 le sanzioni elevate per guida in stato di ebbrezza o per l’assunzione di sostanze stupefacenti».