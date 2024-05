Tragica e dal bilancio impressionante la notte fra sabato e domenica sulle strade del Casertano. Due diversi incidenti stradali hanno provocato quattro morti e altrettanti feriti gravi, quasi tutti giovanissimi. Il primo incidente all’una di domenica a Caserta, sulla variante fra le uscite Saint-Gobain e San Clemente. Qui un’utilitaria si è ribaltata per cause da accertare e un ventenne di Maddaloni, Alfonso Cerreto, è stato sbalzato all’esterno dei veicolo precipitando in una scarpata.

Per recuperare il suo corpo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con attrezzature speciali. All’arrivo dell’ambulanza era già morto. Il giovane aveva la passione per il calcio giocato, militava nel Real Maddaloni. Nell’incidente ferito anche il fratello 23enne, trasferito in codice rosso all’ospedale civile di Caserta. Mezz’ora dopo, all’1.30, in via delle Dune, la lunga strada di campagna che collega Villa Literno alla costa Domiziana, una Fiat 500X e una Fiat 500 modello Abarth si sono scontrate frontalmente. Gli automobilisti sopraggiunti hanno chiamato i soccorsi, arrivati anche qui rapidi.

E quello che hanno trovano i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Casal di Principe è stato decisamente raccapricciante. Sulla carreggiata c’era solo la 500 Abarth, con le lamiere contorte e due ragazze incastrate a bordo. Sbalzata nella campagna a una decina di metri l’altra vettura. Anche qui c’erano due persone a bordo, rimaste intrappolate. I soccorritori hanno avuto difficoltà a estrarre i corpi. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con le fiamme ossidriche per liberarli. Poi, mentre i carabinieri erano impegnati nei i rilievi, le cellule fotoelettriche hanno illuminato fra i cespugli i corpi di altri due giovani, che erano stati sbalzati fuori dall’abitacolo dell’Abarth nel momento dell’impatto, entrambi priva di vita. Morta sul colpo è risultata anche una delle due ragazze nella 500 Abarth, Filomena del Piano, diciannovenne di Aversa, studentessa, figlia di un noto commerciante della città.

L’altra, invece, la ventunenne Jowel Abbruzzese, residente a Varcaturo, località di Giugliano, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale civile di Aversa in prognosi riservata. Probabilmente era lei alla guida, l’impatto sarebbe stato attutito dall’airbag. In gravissime condizioni anche la coppia che si trovava nella macchina sbalzata nelle campagne: Salvatore Donciglio, allevatore bufalino di cinquantaquattro anni di Casapesenna, e la moglie casalinga quarantanovenne, Antonella Nobis. Entrambi portati in pronto soccorso in codice rosso, l’uomo in quello di Pineta Grande, la donna a Sessa Aurunca con l’aorta perforata.

I due ragazzi trovati privi di vita, invece, si chiamavano Dimitri Tammaro Iannone e Gabriel Badica. Entrambi di Villa Literno, il primo, con la passione per la televisione, è stato anche concorrente del reality «Il Collegio», aveva venticinque anni, il secondo, che viveva da solo con la mamma, di anni ne aveva ventitré. Per le tre vittime di questo incidente, il pm della Procura Napoli Nord che indaga sul caso, ha deciso il trasferimento direttamente all’obitorio di Giugliano dove a giorni saranno eseguite le autopsie. Poi ha disposto anche il sequestro delle due vetture.

Le indagini

Sulla strada della morte i carabinieri di Casal di Principe, guidati dal capitano Marco Busotti, hanno eseguito i rilievi di rito per l’intera notte, per riuscire a risalire alla dinamica dell’incidente. Ma le indagini si sono mostrate subito complicate. Sul posto non ci sono videocamere di sorveglianza, non c’è alcun testimone che si è fatto avanti per raccontare dettagli dello scontro, nelle vicinanze non ci sono abitazioni e, soprattutto, nessuno dei tre feriti è nelle condizioni di salute tali da raccontare ciò che ha visto.

I carabinieri, però, hanno notano una cinquantina di metri prima dello scontro in direzione nord un tratto di marciapiedi rotto. Potrebbe essere stato danneggiato accidentalmente dalla 500 Abart nella sua marcia e questa condizione avrebbe fatto perdere il controllo della vettura al suo conducente, finendo la corsa contro l’altra vettura che procedeva in senso opposto. «Al momento - tuttavia specifica il comandante Busotti - l’unica certezza che abbiamo sono tre giovani vite spezzate e altrettante persone in prognosi riservata, alcune delle quali lottano fra la vita e la morte».

Weekend terribile

I due incidenti avvenuti in Campania non sono purtroppo gli unici delle ultime ore. Nel nord Barese un uomo di 62 anni è morto dopo essersi scontrato con un mezzo con un rimorchio. Un morto anche nell'Alessandrino, dove un uomo di 48 anni si è schiantato contro il pilone di un viadotto, mentre un motociclista di 28 anni ha perso la vita nel Pisano nello scontro frontale con un’auto.