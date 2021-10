Reggia di Caserta, inclusione sociale: ecco gli orti didattici con gli abbonati

Essere protagonisti della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio della Reggia di Caserta diventando angeli custodi dei bambini del progetto Horticultura. La Reggia di Caserta ha consegnato piccoli spazi verdi agli abbonati nel Parco Reale. A seguito di avviso pubblicato nel giugno scorso, sono stati selezionati i sei abbonati assegnatari degli orti nell'area del quartiere dei Liparoti nell'ambito del progetto “HortiCultura - I bambini coltivano il museo: spazi verdi educativi nei siti MiC” sostenuto dall’impresa sociale Con I Bambini - Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa minorile.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Verde da salvare, i ragazzi disabili puliscono il parco di Ponticelli L'EVENTO Open House Napoli, terza edizione, oltre 15mila ingressi nonostante... LO STUDIO Orto urbano di Ponticelli e cambiamenti climatici: la ricerca degli...





HortiCultura prevede la realizzazione di orti didattici, curati da bambini delle classi elementari, in alcuni dei luoghi di cultura più significativi della Campania: oltre alla Reggia di Caserta, il Parco archeologico di Pompei, il Museo archeologico dell’antica Capua e l’Anfiteatro campano, nonché con il Museo archeologico atellano. L’iniziativa è finalizzata al contrasto alla povertà educativa e alla promozione di buone prassi. I più fedeli visitatori del Museo saranno "tutor" dei bambini, cui potranno insegnare non solo le pratiche della coltivazione ma soprattutto farsi interpreti dell'amore e del rispetto per questi luoghi. L'attività ha come obiettivi, infatti, favorire attività educative e ricreative, promuovere la socializzazione tra generazioni diverse, concorrere all'inclusione sociale, accrescere la sensibilità nei confronti del patrimonio culturale e dell’attività di cura del proprio ambiente di vita.





Gli abbonati selezionati sono Fortunata Canta, Giovanni Papa, Silvana Lucibello, Giuseppe Pellegrino, Francesco Mingione e Angelo Palmieri. A loro sono stati consegnati i piccoli appezzamenti di terreno da coltivare insieme agli alunni della scuola elementare "Calcara" di Marcianise. Armati di semplici attrezzi ma soprattutto di tanto amore per il Parco Reale e di voglia di fare, i nostri abbonati sono all'opera per far germogliare e crescere, con i bambini, gli orti didattici della Reggia di Caserta. L'iniziativa è in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 Istruzione di qualità, Consumo e produzione responsabile, Salute e benessere, Vita sulla terra.​​