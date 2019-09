Mercoledì 25 Settembre 2019, 12:30

Terremoto al Comune di Cesa, in provincia di Caserta. Il sindaco Enzo Guida risulta indagato in una inchiesta della Procura di Napoli Nord su alcune sanatorie edilizie concesse dal Municipio. Insieme al primo cittadino, sono coinvolti nell’inchiesta il capo dell’Utc, Luigi Massaro, e il dirigente amministrativo dell’ente locale, Salvatore Sarpo. Avrebbero emesso falsi bollettini di pagamento degli oneri di oblazione per la richiesta di condono per certificare l’avvenuto rilascio delle autorizzazioni in favore del titolare di una concessionaria di auto di via Caravaggio.Le accuse di falso, abuso d’ufficio, abuso edilizio e truffa sono contestate a vario titolo anche al titolare dell’attività, l’imprenditore di Sant’Antimo Giovanni Cammisa, e a un tecnico di parte, Tammaro Massaro. La somma della quale si è persa ogni traccia si aggira intorno ai 7.500 euro. Sotto i riflettori sono finiti anche altri atti analoghi emessi dagli uffici del Municipio. La struttura di via Caravaggio è finita sotto sequestro. Sul caso indagano i carabinieri di Aversa.