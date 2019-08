CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 26 Agosto 2019, 12:00

La Silicon Valley campana? Potrebbe sorgere in provincia di Caserta. Territorio che raccoglie la percentuale più alta di imprese ad alta e medio alta tecnologia. Lo dicono i numeri di una ricerca pubblicata dal Sole 24Ore, che ha sviluppato i dati forniti dall'Ocse e dall'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Milano.Da queste parti la percentuale di imprese al massimo livello di tecnologia avanzata raggiunge una percentuale dell'1,8%, che in termini numerici assoluti vuol dire 91 realtà imprenditoriali. Non solo locomotiva regionale ma ai vertici anche a livello meridionale. In Campania seguono Napoli (1,7%) e Salerno (1,6%), con Benevento a quota 1,5% e Avellino in coda all'1%.E la vetta non è lontanissima: al primo posto c'è Milano, con il 6,3% delle imprese caratterizzato da un alto livello di tecnologia, seguita poi da Trieste (5,7%), Roma (4,6%), Bologna e Torino, (entrambe appaiate a 4,5%). Ad ogni modo è lontano anche il club delle province zero virgola sul versante dell'alta tecnologia. Sud, ma non solo: vi rientrano infatti Aosta, Imperia, Fermo, Prato, Pistoia, Ragusa e Matera.