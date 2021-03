Schiavone presidente Confindustria: "Da Caserta la sfida dell'innovazione"

CASERTA - Beniamino Schiavone, 37 anni, medico epidemiologo specialista in Igiene e Medicina Preventiva e rappresentante legale della Casa di Cura «Padre Pio» di Mondragone, è da oggi il nuovo presidente di Confindustria Caserta.

Schiavone succede a Luigi Traettino, ed è stato eletto dall'assemblea svoltasi in modalità da remoto; durerà in carica per il quadriennio 2021-2025. I lavori sono stati conclusi dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

«Per me è un onore - ha spiegato Schiavone - aver ricevuto la fiducia degli associati, che mi hanno dato la possibilità di ricoprire questo prestigioso incarico in un momento così delicato per l'intera classe imprenditoriale. In questa fase Confindustria Caserta ha dimostrato coesione e grande senso di responsabilità, resistendo strenuamente alla crisi e decidendo di portare avanti un processo di rinnovamento già iniziato nell'ultimo quadriennio».

Il neopresidente ha tracciato il percorso che intenderà portare avanti attraverso alcune parole chiave: «Guiderò l'Associazione - ha aggiunto - guardando al futuro e compiendo scelte coraggiose. Questo quadriennio sarà caratterizzato dai valori dell'inclusione, dell'ambizione, dell'innovazione, della determinazione e delle connessioni. Confindustria Caserta è la casa degli imprenditori e sempre di più dovrà tutelare le aziende associate. Tuttavia, sono convinto che l'impresa non sia solo profitto, ma un'attività che deve comprendere un forte senso di responsabilità sociale verso l'intera comunità. Dobbiamo innovare, puntare a ripartire, sfruttando le opportunità come il Recovery Fund, non lasciando indietro nessuno e lavorando tutti insieme, rafforzando la collaborazione con tutte le realtà del territorio: la politica, i sindacati, l'Università».

Un passaggio importante Schiavone lo dedica al suo predecessore: «Non posso che ringraziare il presidente

Traettino. Se si è creato un clima di compattezza, di unità di intenti e di coesione che ha portato alla mia designazione all'unanimità lo dobbiamo al suo ottimo lavoro. Sono stato il suo vicepresidente per quattro anni, - ha concluso Schiavone - da lui ho imparato molto e si è creato un eccellente rapporto personale».

L'assemblea ha eletto anche i vicepresidenti: si tratta di Clelia Crisci (vicepresidente vicario), AdolfoBottazzo, Luigi Della Gatta, Vincenzo Giannotti, Roberto Impero e Ludovica Zigon. Faranno parte della squadra, in qualità di vicepresidenti di diritto, anche Pasquale Lama, presidente Gruppo Giovani Industriali,Antonio Pezone, presidente ANCE Caserta, e Massimiliano Santoli, presidente Piccola Industria. Sempre l'Assemblea, chiamata a votare anche il programma del neopresidente, ha eletto cinque rappresentanti nel Consiglio Generale. Si tratta di Angela Casale, Enrico Landolfi, Maurizio Pennetti, Angela Pozzi e Maurizio Turrà.

