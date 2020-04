Industrie in ginocchio, razzia di materiali ad opera dei ladri

Industrie in ginocchio nella zona Asi a causa del lockdown, certo, ma anche per colpa di bande di ladri che fanno irruzione nell’area industriale fra Teverola, Gricignano di Aversa e Carinaro. Durante la notte, la scorsa settimana - per due volte consecutive - una gang di delinquenti è riuscita a entrare in uno stabilimento che confeziona detergenti e in un altro accanto rubando denaro, assegni e materiali. «Abbiamo sporto denuncia alle forze dell’ordine, ma da allora non abbiamo nessuna novità sullo sviluppo delle indagini». In tempo di «chiusura» di esercizi commerciali e di divieto di circolazione, i malviventi di notte riescono a viaggiare indisturbati. Nel caso specifico, si tratta di 6 persone giunte sul posto con almeno due vetture che hanno creato un buco nel tetto delle due industrie e sono riusciti a penetrare nel capannone. Eppure, dalle telecamere di sorveglianza, pare si sia notata in zona, qualche minuto prima, una camionetta dell’esercito ferma a un posto di blocco. © RIPRODUZIONE RISERVATA