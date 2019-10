Casal di Principe: «Papà ucciso per errore dal clan: reddito all'ex Br, niente per noi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 3 Ottobre 2019, 10:39 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2019 10:41

«Non capisco quale sia la logica dello Stato e perché sia ritenuto un diritto innegabile dare un contributo statale ad una ex terrorista mentre viene invece negato il riconoscimento di innocenza a mio padre che della violenza è invece una vittima». A porsi la domanda è Eufrasia Coviello, figlia di Paolo, ucciso dalla camorra il 26 febbraio del 1992, per uno scambio di persona.Dopo la notizia del reddito di cittadinanza all'ex Br Federica Saraceni, condannata a 21 anni e mezzo di reclusione per l'omicidio del giuslavorista Massimo D'Antona, avvenuto a Roma nel 1999, la Coviello si chiede come sia possibile che tutto questo avvenga. Saraceni, riceve dallo Stato un sussidio di 623 euro che per l'Inps e stando alle verifiche avviate dai ministeri della Giustizia e del Lavoro, le spetta per legge.