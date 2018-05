Giovedì 31 Maggio 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 30 Maggio, 21:00

La telenovela rumena di Nicola Inquieto finisce oggi, almeno per il momento. L’aereo con a bordo il presunto alter ego di Michele Zagaria atterrerà a Roma in giornata. Si sono definitive ieri le procedure per la consegna temporanea del presunto alter ego di Michele Zagaria alle autorità italiane.Secondo fonti giudiziarie, sarà accompagnato nel carcere di Rebibbia ed è lì che si terrà il colloquio con il giudice che ne ha disposto l’arresto e con i magistrati della Dda di Napoli che hanno condotto l’inchiesta «Transilvania» che ha portato al sequestro di un patrimonio milionario nella città romena di Pitesti. È lì infatti che Nicola Inquieto ha messo su un impero imprenditoriale fatto prevalentemente di aziende dedite all’edilizia residenziale. L’imprenditore casalese è il fratello dell’ultimo vivandiere del boss Zagaria, Vincenzo Inquieto, custode del bunker di via Mascagni a Casapesenna il covo in cui fu stanata l’ex primula rossa il 7 dicembre del 2011. Secondo la Dda, per sottrarre l’enorme patrimonio ai sequestri, il capoclan avrebbe incaricato Inquieto di investire in Romania, dove il 12 aprile scorso la sezione della Dia diretta dal maggiore Fabio Gargiulo lo ha poi arrestato, e dove è scattato il sequestro di due aziende e di centinaia di appartamenti.Il teorema accusatorio dei pm Dda Alessandro D’Alessio, Maurizio Giordano, Simona Belluccio e Catello Maresca verte sulle dichiarazioni di alcuni pentiti che hanno dichiarato che sin da quando era latitante, Zagaria si è preoccupato di tenere Inquieto lontano dalle maglie della giustizia, allo scopo di farne un insospettabile utile a fare da prestanome per l’impero del clan.È prevedibile che Inquieto, quando sarà interrogato, respingerà le accuse. Gli avvocati che lo rappresentano - i penalisti Giuseppe Stellato e Nicola Marino - hanno tentato di opporsi alla consegna temporanea alle autorità italiane, ma le loro istanze sono state respinte. Va detto che però il ritorno di Inquieto in Italia è a «tempo determinato»: sarà per 180 giorni a disposizione dei magistrati, poi dovrà tornare in Romania. All’atto dell’arresto eseguito, infatti, si è saputo che l’imprenditore deve scontare una pena a quattro mesi, a Pitesti, per un’aggressione. Tale vicenda ha bloccato le procedure di estradizione, ma non ha impedito alla Dda di riportare il presunto alter ego di Zagaria in Italia. Oggi l’Interpol lo prenderà in consegna e lo condurrà a Roma.