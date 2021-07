Inquinamento ambientale, il pm sequestra la condotta fognaria di Cancello e Arnone

I carabinieri del Noe di Caserta hanno sequestrato, su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la condotta fognaria del comune di Cancello e Arnone per il reato di inquinamento ambientale. Per la Procura di Santa Maria Capua Vetere non sarebbe stata effettuata la manutenzione dell'impianto che raccoglie i reflui urbani dei Comuni di Cancello e Arnone, Santa Maria la Fossa e Grazzanise, e ciò avrebbe causato più volte il collassamento del collettore con fuoriuscita delle acque fognarie, che finivano in canali di bonifica e, senza alcuna depurazione, nei Regi Lagni e quindi in mare.

Le analisi dell' Arpac hanno evidenziato la presenza di batteri inquinanti, come l' escherichia coli, in misura superiore a quella consentita dalla legge. I tre sindaci dei Comuni coinvolti sono stati nominati custodi giudiziari dell'impianto sequestrato.