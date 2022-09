Insegue ragazzi con l'ascia incastrato da video su Tik Tok

Decisivo per le indagini è stato il video pubblicato su Tik Tok, il popolare social network che piace tanto ai teenager. È stato identificato e denunciato a piede libero per porto abusivo di armi e minacce un uomo di 51 anni di Capodrise, che nella notte del 25 agosto ha rincorso dei minori brandendo un'ascia; l'episodio è avvenuto nel quartiere San Donato, nella periferia a est della città. A scatenare le ire dell'uomo, che nella vita fa il muratore, sembra siano stati le urla e gli insulti rivoltigli da un gruppo di ragazzi che sostava nei pressi della sua abitazione; nulla, tuttavia, che potesse giustificare un gesto così plateale e pericoloso. Nessuna delle vittime aveva denunciato l'accaduto, ma, dopo che un testimone ha postato sul suo profilo Tik Tok il video che ritrae la scena, le reazioni dei cittadini sono state tali e tante da richiamare l'attenzione della polizia locale, che si è subito messa sulle tracce dell'aggressore.



Diverse sono state pure le segnalazioni giunte sul numero WhatsApp degli agenti, accompagnate da commenti di sdegno e di preoccupazione.

Attraverso quel video, poi rimosso, il comandante della municipale Clemente Piccolo è risalito prima all'autore delle immagini e, infine, al 51enne, deferito all'autorità giudiziaria. «Chiediamo la collaborazione dei residenti nel denunciare, anche in forma anonima, questi spiacevoli episodi, evitando, però, di pubblicare foto e video sulle piattaforme sociali», fanno sapere dal comando dei vigili urbani. Intanto, l'attività degli inquirenti prosegue, perché pare che l'episodio di fine agosto non sia un caso isolato. Ci sarebbero dei precedenti, rispetto ai quali gli agenti intendono fare chiarezza.