Domenica 22 Aprile 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 21 Aprile, 22:30

Dopo l’archiviazione della querela nei confronti del musicista di Salerno che insultò Tiziana Cantone anche da morta, la madre della trentunenne di Mugnano che si è tolta la vita in seguito alla diffusione sul web di video hot, ha intascato l’ennesima delusione dalla giustizia italiana. Il pubblico ministero della procura di Napoli ha archiviato un’altra denuncia per diffamazione depositata da Maria Teresa Giglio, la mamma della povera Tiziana, nei confronti di una donna che su Facebook, con nome Iole Del Re, aveva scritto, fra le tante offese, anche questa: «Da una madre che non si vergogna di una figlia così, cosa ti vuoi aspettare?». Un pugno nello stomaco quella frase, per una madre che ha già subìto il lutto per la morte della sua unica figlia. Il pubblico ministero di Napoli ha, però, cestinato la denuncia spiegando «che essendo scaduto il termine per le attività investigative e non potendo eseguire accertamenti, si richiede l’archiviazione».«È proprio vero che forse è meglio farsi giustizia da sé», sbotta ora la madre di Tiziana, la signora Giglio. «Non c’è nessuna giustizia. Ho presentato alla Procura di Napoli un po’ di tempo fa una denuncia –querela, una delle tante, contro una persona: erano ben chiari i reati da contestare - continua la donna - perché già tutto documentato dai miei legali. Da allora non ho saputo più niente, ma vista la lentezza della macchina della giustizia non mi sono preoccupata più di tanto. Giorni fa ecco che mi arriva la notifica del pm per le indagini preliminari e la richiesta di archiviazione del procedimento penale contro la persona da me indicata, con la motivazione che non è stata svolta alcuna indagine nei termini di legge. Ma è mai possibile tutto ciò? La motivazione riportata è assurda, quasi un’ammissione di lassismo che a questo punto merita una segnalazione al Csm e al Capo della Procura».Insomma, adesso, procederanno gli avvocati difensori di Maria Teresa, le toghe Romina Falace e Ugo Vetere, a comporre l’esposto al Csm per indagini non eseguite.