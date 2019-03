CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Marzo 2019, 13:00

Cantieri contesi e operai contro operai. Ma anche Comune e Interporto finiti sotto costante pressione. Ha superato il livello di guardia la tensione tra i 70 edili disoccupati, e soprattutto tra le 54 unità ancora escluse dal piano di reintegro occupazionale. Ieri mattina, è stato pacificamente assaltato, e occupato, pure l'unico cantiere ancora aperto: lavori sospesi, forze dell'ordine schierate e in allerta i reparti della celere. Prima c'è stato il presidio al «varco Ficucella» dell'Interporto. Poi, la mobilitazione in massa al comune di Maddaloni. Ieri, l'happening di protesta sui cantieri.Ormai è mobilitazione permanente quotidiana. Si è inceppato il cronoprogramma di riapertura dei cantieri che, sebbene a scaglione e a tempo determinato, avrebbe creato occupazione per 50 edili grazie alle opere affidate alla Sogesa, Gnarra Costruzioni, Calabit, Cacem e Temar del gruppo Edimo. Nulla di fatto grazie a complicazioni autorizzative, ma anche per effetto degli eventi giudiziari. Sono pertanto finiti sotto assedio il varco Ficucella dell'Interporto Sud Europa e il comune di Maddaloni (sul cui territorio dovrà decollare il più grande dei capannoni in programma). Esasperato e preoccupato il sindaco Andrea De Filippo ha chiesto un intervento del prefetto Ruberto: «C'è grave tensione sociale determinatasi dal licenziamento collettivo dei lavoratori dell'indotto dell'Ise e per il loro mancato collocamento», ha scritto. L'appello, ispirato dall'urgenza di prevenire «situazioni di grave allarme per ordine e la sicurezza pubblica», culmina con una richiesta di un intervento istituzionale e di mediazione della Prefettura e di tutti i soggetti coinvolti nella crisi occupazionale. «Non faccio allarmismo precisa il sindaco- ma esiste una oggettiva situazione socioeconomica poco gestibile». A nemmeno 24 ore dall'appello, sono scattate oltre cinque ore di presidio dei cantieri.