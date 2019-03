CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 16 Marzo 2019, 09:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fra le pieghe dell'inchiesta sull'Interporto di Marcianise, ciò che colpisce è la quantità di sviste. Mancati approfondimenti su documenti, nomine di curatori fallimentari che poi vengono coinvolti nell'inchiesta, superficialità che si ripercuotono sul futuro di un territorio che doveva essere uno dei più sviluppati del Mezzogiorno. Ed ecco che compare, a margine dell'ordinanza che certifica, in qualche modo, il flop del decollo dell'Interporto Sud Europa a Marcianise, un'informativa della guardia di finanza di Caserta che svela la prima, clamorosa, svista. O presunta tale. L'informativa parla della vendita - da parte dell'Interporto Sud Europa Spa - di concessioni alla società «Piazza degli svaghi», controllata da due trust in Nuova Zelanda, riconducibili all'avvocato di Maddaloni, Giuseppe Barletta, arrestato ieri. La concessione fornita all'Ise in prima battuta sarebbe stata negoziata con l'accordo transattivo con il Comune. Ma il via libera alla costruzione di nuove infrastrutture viene però venduto, pochi mesi fa, al colosso del bricolage, Leroy Merlin. Che a breve aprirà nella zona di Marcianise. Un accordo con il colosso che salta agli occhi e che fa intascare al gruppo Barletta altro denaro.