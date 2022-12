Si è rimessa in moto la trattativa più attesa, dalle enormi ricadute socio-economiche. Avviata la procedura di acquisto, con una offerta di 222 milioni di euro dell'Interporto Sud Europa (Ise). La Vailog ha rilanciato, nell'ambito del piano concordatario, a chiusura della procedura fallimentare, l'offerta di trasferimento, in suo favore, non solo dei titoli onerosi ma anche dei beni immobiliari.

Dopo una prima offerta respinta, per «non rispetto della vincolante procedura di necessaria pubblicizzazione dell'offerta al debitore» intesa ad individuare il miglior acquirente, è cominciato il conto alla rovescia: entro marzo, la sezione fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dovrà decidere a chi aggiudicare il bene e scegliere la migliore offerta per «massimizzare la recovery dei creditori concordatari».

Tra i debitori che aspettano con trepidazione c'è il Comune di Maddaloni. Congelati oltre 10 milioni di euro compresivi di interessi e more, sotto forma di pagamenti di rate arretrate dell'Imu, da versare a seguito di «accertamento con adesione». «Nulla andrà perso si affretta a chiarire il sindaco Andrea De Filippo ma abbiamo premura che questa vicenda si concluda presto per liberare risorse da inserire in bilancio. Fino ad oggi, già sono stati rottamati 12 anni di lite giudiziaria e rateizzati circa 12 milioni, relativi al decennio 2007-2017. Oltre a qualche rata sospesa restano da scontare, secondo il calendario di rateizzazione pattuito, quello che resta delle 70 rate mensili di circa 45mila euro cadauna che avrebbe dovuto portare all'estinzione del debito entro il 2027».

Anche per questo, l'offerta della Vailog, colosso britannico specializzato nella costruzione di piattaforme logistiche avanzate e aree magazzino di ultima generazione, raccoglie il parere favorevole dei creditori e le loro richieste. Questa volta, dopo espletamento della procedura di evidenza pubblica, sembra che sia la volta buona per una vertenza ricca di colpi di scena.

In precedenza, non si è chiuso il concordato preventivo, presentato nel luglio 2015, per inadempienza creditizia della Soesa (Società esecuzione appalti srl che controlla molte strutture intreportuali) bloccata a causa delle indagini, per bancarotta fraudolenta e distrazione di attivo, condotte dalla Procura. Ma prima ci sono stati 25 anni passati attraverso un commissarimento e conflitti con la Regione Campania. La storia dell'Interporto è nata come una storia di conflitti: a partire dallo scontro con gli agricoltori, contrari agli espropri su cui è nata l'area intermodale. Poi, c'è stata la stagione degli scontri con i sindacati e a seguire quello con i piccoli azionisti che hanno impugnato l'aumento di capitale portando al commissariamento dell'Ise, affidata al professore Campobasso, commissario ad acta nominato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

La gestione del concordato preventivo arriva in un momento storico favorevole e unico: superato lo scontro con la Regione che punta al rilancio dell'intero sistema intermodale campano. Archiviato il dualismo tra Maddaloni-Marcianise e l'Interporto Campano di Nola ha bloccato ogni ipotesi di sviluppo. Oggi, la Vailog; dopo aver completato il parco logistico di Novara e le strutture di «Adriatica freddo logistica», vuole sbarcare in quella che è stata inserita tra le aree economiche speciali (Zes) della Regione Campania all'interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative.