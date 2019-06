CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 12 Giugno 2019, 12:00

Si insedia il 20 giugno. Ma la neodirettrice Tiziana Maffei è già stata alla Reggia di Caserta, dopo la nomina annunciata dal ministro Alberto Bonisoli che in questi giorni sta inviando le comunicazioni agli altri manager di musei e parchi in scadenza. Sylvain Bellenger (Capodimonte) è a rischio, Gabriel Zuchtriegel (Paestum) e Paolo Giulierini (Mann) sembrano «salvi».«È un complesso straordinario in cui assicurare decoro e accoglienza».«Rivedendo i percorsi. Per razionalizzare la pressione del pubblico e vivere da subito l'esperienza visiva, vorrei si entrasse dal cannocchiale senza passare dal cortile. Ma, per procedere, bisogna assicurare anche un sistema di prenotazioni che funzioni».«Vorrei subito individuare un posto per accogliere adeguatamente i bambini e ragazzi delle scuole. E sperimentare una gestione degli impianti in chiave di educazione sostenibile. No alle bottiglie plastica, sì alle fontanelle».