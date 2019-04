Mercoledì 24 Aprile 2019, 16:32

Un’intesa in extremis tra il sindaco Antonello Velardi ed i consiglieri del Partito Democratico, alla presenza delle altre forza di maggioranza, permette l’approvazione del bilancio preventivo e scongiura lo scioglimento dell’amministrazione comunale di Marcianise. Nel corso del consiglio comunale, iniziato con circa un’ora e mezza di ritardo, Velardi ha spiegato di aver avuto un confronto con il Pd sul bilancio. «Il Pd ha fatto delle richieste specifiche – ha detto il primo cittadino - con riferimento all’abbattimento dei costi, per cui ho avviato la procedura per la revoca di tutti i contratti del personale a tempo determinato. Tutto per razionalizzare le spese per dare nuova linfa ad altri settori della città. Un’azione che si concluderà in pochi giorni». Dopo le critiche dell’opposizione, la maggioranza, compreso i cinque consiglieri del Pd, ha così votato compatta l’approvazione del bilancio di previsione 2019/21.