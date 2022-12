Al via la tredicesima edizione di Intimalente Film Festival diretto da Augusto Ferraiuolo e Pasquale Corrado, editor e regia di Rino Della Corte. Fino a sabato 17 dicembre al Teatro comunale Parravano di Caserta verranno proiettati i 12 film finalisti, con tanti appuntamenti, proiezioni e ospiti fuori concorso. Organizzato dal Comune di Caserta in collaborazione con Olà Fabbrica Creativa, il Festival gode anche del patrocinio e del contributo della Regione Campania e della Campania Film Commission, nonché dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Oggi dalle 20 verranno proiettati «The Thorn Tree» dell'irlandese David Iab Bickley, che racconta di un profondo viaggio nel cuore del folklore irlandese; una storia estratta dai ricordi dei bambini in età scolare nell'Irlanda degli anni '30; «La carovana bianca» degli italiani Artemide Alfieri e Angelo Cretella, la storia di un circo alla periferia di Napoli, dove quattro famiglie circensi abbandonate dalle istituzioni sono bloccate nella speranza che la pandemia scompaia presto come in uno spettacolo di magia; «None Died Here» dell'ecuadoriana Ana Cristina Benitez, che narra il rito del Giorno dei morti a Telembí in Ecuador, un rito in cui le anime degli antenati sono guidate da animeros, che sono custodi spirituali scelti dalla comunità. E sarà il pubblico protagonista votando la migliore delle tre opere cinematografiche. Ospite della serata il cantautore Emanuele Ventriglia. Ingresso gratuito. «A nome del gruppo di lavoro di Intimalente - sostiene Ferraiuolo - siamo soddisfatti dei presupposti di questa tredicesima edizione del Festival».