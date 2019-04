Martedì 16 Aprile 2019, 14:21

Una dipendente del centro medico legale dell'Inps, sede di Caserta, è stata aggredita da un utente che voleva spiegazioni sul mancato accoglimento dell' istanza di invalidità civile. L'episodio è stato reso noto dai sindacati. «È l'ennesimo episodio di violenza i danni dei dipendenti dell'Istituto», affermano i sindacati di categoria.L'uomo si è recato alle 7.20 negli uffici dell' Inps, chiedendo in modo aggressivo di poter parlare con il dirigente sanitario. La discussione si è protratta fino alle ore 9.30, e si è conclusa con l'aggressione. «Il ripetersi da anni di eventi del genere - prosegue la nota dei sindacati - è favorito anche da una mancata manutenzione degli accessi alla sede, come le sbarre del parcheggio non funzionanti da tre mesi, le porte di accesso alla sede e agli uffici mal funzionanti e mal vigilate, il numero insufficiente di addetti alla vigilanza armata».I sindacati hanno chiesto un incontro urgente al prefetto di Caserta. «Il personale non viene adeguatamente tutelato - commenta Franco Della Rocca, segretario generale della Cisl-Fp Caserta - invitiamo i dirigenti a provvedere al più presto a soluzioni adeguate».