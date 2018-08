Investì e uccise anziana ad Aversa, disposti i domiciliari

Venerdì 17 Agosto 2018, 21:50 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2018 21:52

Sono stati disposti gli arresti domiciliari per Luca Cioffo, l'uomo accusato di aver investito e ucciso Rosa Esposito, l'anziana morta schiacciata dal suv dieci giorni fa, ad Aversa. L'uomo era fuggito dopo aver colpito in pieno l'82enne e poi si era rifugiato in vacanza a San Marco di Castellabate, nota località turistica del Salernitano. Il quarantaduenne di San Cipriano d’Aversa, è un immobiliarista con interessi in Emilia Romagna e per un periodo era entrato anche in politica. Per lui, in un primo momento, era stato disposto il fermo in esecuzione di un provvedimento della procura della Repubblica del tribunale di Napoli Nord, nell’ambito delle indagini coordinate dal procuratore aggiunto Domenico Airoma: Cioffo è fortemente indiziato del delitto di omicidio stradale.Dopo circa una settimana dall'incidente in via Di Jasi ad Aversa, era stato rintracciato nella casa di campagna, ospite da alcuni parenti, per sfuggire alle ricerche dei carabinieri del norm di Aversa, coordinati dal capitano Flavio Annunziata e degli agenti della polizia municipale di Aversa, guidati dal comandante Stefano Guarino. In realtà è stato importante anche il lavoro dei carabinieri della stazione di San Cipriano d’Aversa che hanno collaborato con i colleghi nell’individuazione del responsabile.La famiglia della vittima si è affidata all'avvocato Anna Selvaggio per tutelare i propri diritti.