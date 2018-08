Venerdì 17 Agosto 2018, 11:00

MONDRAGONE - È stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Mondragone: si tratta di Daniele Rivetti ed è il giovane centauro sospettato di aver investito, con il proprio scooter, il venticinquenne Cosimo Sarnataro. L'accusa nei suoi confronti è di omicidio stradale. Il provvedimento gli è stato notificato nella notte di ferragosto, poche ore dopo il drammatico incidente. È stato un atto quasi automatico, obbligatorio nel momento in cui si sono conosciuti gli esiti degli esami tossicologici ai quali Rivetti è stato sottoposto subito dopo lo scontro.Il trentenne è infatti risultato positivo ai cannabinoidi. L'esito di eventuali successive perizie potrà chiarire da quanto tempo avesse assunto le sostanze stupefacenti. Intanto, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Già per stamattina è stata fissata l'udienza di convalida dell'arresto dinanzi al giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere.I carabinieri di Mondragone, agli ordini del capitano Luca Iannotti, proseguono intanto nel lavoro di indagine per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro tra il TMAX, condotto dal Rivetti, e la bicicletta su cui procedeva la vittima, avvenuto in viale Margherita, nel pieno centro urbano, nel primo pomeriggio di martedì. Non ci sono testimoni o immagini di telecamere di videosorveglianza che possano aiutare gli inquirenti nel loro lavoro. Per questo, i carabinieri hanno anche lanciato un appello alla cittadinanza perché chi eventualmente ha visto la scena si faccia avanti e collabori nella ricostruzione dell'accaduto.