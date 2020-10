Gli investitori puntano su Mezzogiorno e innovazione. Pochi giorni fa è stato, infatti, formalizzato un investimento - pari ad oltre 1 milione di euro - in 3 start up innovative campane presenti nell’Hub tecnologico “Elteide” di Caserta. Protagonisti dell’operazione CDP Venture Capital Sgr e l’acceleratore industriale Elteide che ha partecipato con un investimento superiore a 300mila euro. CDP Venture Capital ha realizzato il round d’investimento nell’ambito del programma “Seed per il Sud”, dimostrando ancora una volta di scommettere su imprese innovative del Mezzogiorno ad alto potenziale di crescita, tecnologia e prodotti innovativi. Un co-investimento dalla straordinaria rapidità di valutazione e formalizzazione, elementi imprescindibili quando si parla di startup innovative.



Per queste tre imprese del Mezzogiorno (la Keelt, la Mazer e la IEM), che operano nella vendita online di prodotti su scala internazionale, nel marketing conversazionale e nel data management, è questa una grande opportunità di sviluppo e crescita. L’operazione di investimento è stata coordinata dal founder di Elteide ed Insem, Carmine Pappagallo, e si è concretizzata attraverso l’advisor Giovanni De Caro di Zephiro Investment.n«L’aspetto probabilmente più esaltante della collaborazione con CDP Venture Capital - ha commentato Carmine Pappagallo - è la possibilità di poter finanziare progetti innovativi che hanno visto ex dipendenti della nostra agency Insem trasformarsi in imprenditori. In questi 10 anni la Insem ha lavorato sempre con l’obiettivo di valorizzare l’intraprendenza dei suoi dipendenti e collaboratori».



Le start up finanziate sono attive all’interno dell’Hub Elteide di Caserta, un vero e proprio distretto tecnologico (“200 digital district”) focalizzato sul digital marketing e nato a Marcianise 4 anni fa. Oggi l’Hub Elteide conta 12 aziende (di cui 9 startup innovative) e aziende e talenti anche a Milano, Venezia e Cagliari. All’interno del distretto c’è anche Insem, azienda storica del gruppo di cui è Presidente Tommaso Pappagallo, e che da 10 anni offre soluzioni personalizzate nel comparto del digital marketing, sviluppo di piattaforme, tool e software innovativi utili a chi fa business online. Elteide, holding del distretto, è nata nel 2016 per offrire servizi di finanza agevolata e raccolta fondi per PMI e startup. Ad oggi ha raccolto 8,2 milioni di euro con 54 progetti ammessi e tre aziende accreditate presso il MIUR come enti di ricerca. Un traguardo reso possibile grazie ad un management tutto al femminile: Manuela Pignalosa, amministratore di Elteide Spa e Claudia Coronella, direttore amministrativo.



