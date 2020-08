Aveva da poco finito di fare la spesa di frutta e verdura, come faceva abitualmente ogni fine settimana, dopo una visita lampo ad una sorella che abita poco distante. È finita sul selciato scaraventata da una Punto in corsa. Non ce l'ha fatta Filomena Manna, 56 anni di Acerra, venerdì intorno alle 20 circa, sbalzata dalla vettura a pochi metri dalla piazzetta di Cancello Scalo a San Felice, vicino al negozio «La Cancellese». È morta nella notte, in un letto del reparto di Rianimazione dell'ospedale di Caserta dopo essere stata ricoverata in prognosi riservata nella stessa serata.

La donna aveva da poco fatto alcuni acquisti e aveva le due borse della spesa cariche di cose quando, mentre attraversava la strada, è stata presa in pieno da un'auto guidata da un pregiudicato 40enne del posto, che è scappato senza prestare un minimo soccorso. Caduta a terra in condizioni davvero pietose e con il volto completamente insanguinato, è stata subito soccorsa da alcuni automobilisti di passaggio che dopo aver allertato i sanitari del 118, hanno raccontato ai carabinieri della stazione locale di aver visto l'investitore ritornare dopo poco sul posto ma senza fermarsi L'uomo, che non si è consegnato di propria spontanea volontà alle forze dell'ordine, è comunque indagato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Sono state le telecamere di videosorveglianza installate in zona, a incastrarlo. I carabinieri, dopo averlo individuato e avergli imposto di non lasciare la città per nessun motivo, nella mattinata di ieri subito dopo aver appreso la notizia del decesso dell'anziana, hanno ascoltato alcuni testimoni, tra cui anche i proprietari del negozio dove la vittima stata qualche minuto prima di essere investita.

Non è la prima volta che si verificano episodi di questo genere lungo la strada che collega Cancello Scalo con Botteghino e di conseguenza anche con Polvica. Dall'inizio dell'anno sono stati diversi gli incidenti stradali, alcuni dei quali con un tragico finale. Proprio per questo motivo, il sindaco Giovanni Ferrara nella stessa giornata di ieri, subito dopo aver appreso la notizia della morte della donna, ha richiesto maggiori controlli mirati al comando locale della Polizia Municipale.

