Sabato 5 Ottobre 2019, 10:25 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 11:17

La notizia della morte di Angela Saggiomo, 33 anni, investita e uccisa nei pressi del carcere di Santa Maria Capua Vetere il 30 settembre, ha risvegliato un lento e doloroso ricordo, quello della morte di Massimo Mazzella, ucciso nello stesso posto un anno e mezzo fa. Era il 23 aprile del 2018. Massimo morì venti giorni dopo, lacerato dal coma.La dinamica dell’investimento era pressoché identica a quella di Angela, il posto anche. Più o meno. Lungo la curva che divide la strada verso San Tammaro dall’incrocio fra Marcianise e Teverola. In tutte le storie di lutto e dolore c’è sempre un particolare che unisce o divide. In questo caso, due fili della stessa corda legano il destino di Angela a quello di Massimo: ad investire Massimo fu il padre di Angela, con l’auto intestata alla figlia.Un dettaglio da brividi, quasi come se la sorte fosse ricomparsa per maturare l’epilogo di un concetto di uguaglianza. Massimo Mazzella, gestore del «Med Cafè» di Capua con la sua compagna, Marilena, era uscito di casa per soccorrere i nipoti che erano rimasti in panne lungo l’Appia. Era il 23 aprile, un lunedì. Giunto all’altezza del carcere, legò la corda che aveva portato con sè alla sua automobile per trascinare quella dei nipoti. Ma la corda si spezzò. Scese di nuovo dalla macchina e in quel momento un’auto lo colpì in pieno.È a questo punto che la sua morte s’intreccia con quella della bellissima Angela, insegnante appezzata. Al volante c’era il papà di Angela. Il nastro si riavvolge: è domenica 29 settembre. Il veicolo dell’insegnante si è fermato, aveva già dato problemi quella vettura e Angela si è ripromessa di comprane un’altra. Scende dalla macchina e s’incammina verso l’incrocio per chiedere aiuto, ma una Bmw con alla guida un uomo dell’Agro aversano la investe e uccide. La lancetta dell’orologio ha appena superato di 15 minuti la mezzanotte, quando succede. Anche lei è morta di lunedì.La coincidenza fredda e spietata ha cementificato il loro destino. Massimo di 40 anni e Angela di 33 anni sono andati via allo stesso modo. Sullo fondo, la pericolosità della strada: poco illuminata, senza guard rail, piena di immondizia. «L’incrocio della morte», così chiamano lo vincolo per San Tammaro i residenti. Poco più avanti, un inutile senso rotatorio nel territorio di Marcianise che taglia la scia di asfalto in maniera asimmetrica. Da un lato si attraversa Marcianise e si giunge a Teverola. Dall’altro ci si incammina verso il centro di Santa Maria Capua Vetere, la città del foro senza luci sul percorso. Al centro, due vite spezzate.«Sono sotto shock. Dentro di me provo solo dispiacere e tanto dolore per entrambi», racconta Marilena, la compagna di Massimo: «Ora, farò celebrare una messa per Massimo ma anche per Angela».