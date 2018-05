Venerdì 4 Maggio 2018, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 12:58

Investita da un'auto mentre attraversava a piedi la via Domiziana, e' stata da poco trasportata dal 118 al pronto soccorso della clinica PIneta Grande in codice rosso, Rosalba Scafuro, assessore alle politiche sociali del Comune di Castel Volturno. Lo scontro, sulle strisce pedonali, nei pressi della località di Pineta Mare. L'assessore, seppure molto dolorante, è cosciente; dai primi rilievi medici pare che dall'urto non sia stato intaccato alcun organo interno. L'investitore, cittadino italiano, dopo l'urto si è regolarmente fermato. Scafuro è dal 2014 membro della giunta del primo cittadino Russo, per il quale ha ricoperto anche la carica di vicesindaco. Lo scorso febbraio è stata candidata come senatrice in Campania per Liberi e Uguali risultando prima non eletta.