Investito da un bus nel New Jersey, muore parrucchiere 78enne partito da Caserta

Domenica 14 Gennaio 2018, 18:37 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2018 18:41

PIETRAMELARA - Umberto Lombardi, 78 anni, originario di Pietramelara, travolto e ucciso da un pullman mentre attraversava la strada, nel New Jersey, Stati Uniti, era un affermato parrucchiere. Mestiere che, in piccolo, aveva iniziato a fare proprio nella sua Pietramelara come aiutante di salone. Poi il sogno americano che per Umberto in effetti si realizzò, visto che dopo appena tre anni di aiutante barbiere riuscì ad aprire un salone tutto suo. Umberto, a Pietramelara lascia due fratelli, commercianti.Il sindaco, Pasqualino di Fruscio, ricorderà la tragedia del compaesano nel corso del prossimo consiglio comunale. Il fratello di Umberto, Giuseppe Lombardo, conosciuto in paese come Geppino, era morto appena tre mesi fa.