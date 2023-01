Lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva del Secondo Policlinico di Napoli, l'uomo investito l'altro giorno lungo il viale Margherita, in pieno centro urbano. Sessantacinque anni, nativo di Mondragone, aveva appena consumato un caffè in un bar del viale, stava attraversando la strada per raggiungere la sua autovettura quando è stato travolto da un motociclo con a bordo due giovanissimi, entrambi minorenni.

APPROFONDIMENTI Incidente a Omignano sulla strada statale 18: morta bambina di sei anni, era in vacanza in Cilento con la famiglia Santa Marinella, investito mentre torna a casa per festeggiare Capodanno: morto l'imprenditore Enzo Mei Incidente a Eboli, morto motociclista sulla strada statale 18 a Santa Cecilia

Nell'urto è stato sbalzato a terra e avrebbe battuto violentemente il capo. Trasportato da un'autoambulanza del 118 al pronto soccorso della clinica Pinetagrande di Castel Volturno, è stato poi trasferito nel nosocomio partenopeo, per le lesioni agli organi interni e i problemi cerebrali. I sanitari si sono riservati la prognosi. Si tratta della cronaca di una tragedia annunciata. A più riprese, cittadini, associazioni, organi di stampa hanno denunciato il caos e il mancato rispetto delle norme della strada e di ogni regola di prudenza lungo il viale Margherita, evidentemente invano. Maleducazione, scarso senso civico e forse anche poca conoscenza del codice della strada sono le cause alla base di simili comportamenti.

Resi possibili, però, e aggravati anche dalla mancanza di controlli e di interventi sanzionatori da parte della polizia locale e delle altre forze dell'ordine. Un malcostume denunciato dallo stesso sindaco Francesco Lavanga nel settembre scorso quando, nel chiedere al prefetto di Caserta la convocazione di un tavolo straordinario per discutere dell'ordine e della sicurezza pubblica a Mondragone, ha evidenziato «le scorribande di motociclisti e di autovetture a velocità molto più elevata dei limiti imposti dal codice della strada che mettono a rischio la stessa incolumità delle persone». Nessuna risposta concreta è però arrivata e sul viale Margherita è rimasto il solito caos. Un disordine fatto di motocicli, spesso con due persone a bordo senza casco, che sfrecciano a tutta velocità, manovre azzardate, come sorpassi all'altezza degli incroci, limiti di velocità non rispettati, parcheggi in doppia fila o addirittura sui marciapiedi e dinanzi agli ingressi di negozi ed abitazioni private o semplicemente lungo la strada fuori dagli stalli previsti, motocicli e biciclette elettriche che circolano liberamente sui marciapiedi.

Una situazione simile al lungomare nelle ore serali, quelle cioè della movida e della maggiore concentrazione di giovani. Rimane l'interrogativo di fondo da parte di tanti cittadini: chi deve controllare?.