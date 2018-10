CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Ottobre 2018, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 11:03

Il giorno dei funerali è arrivato. Oggi pomeriggio, alle 15, nella Basilica dell'Assunta saranno celebrati da don Nicola le esequie di Michele Petrone, l'avvocato civilista 29enne investito e ucciso da un'Audi S3 con all'interno quattro giovani originari di Maddaloni. Ieri mattina, su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere, il medico legale ha effettuato l'esame esterno al corpo del giovane, morto sul colpo dopo essere stato centrato dall'auto che lo ha scaraventato a 400 metri di distanza. La salma di Michele è stata così restituita alla famiglia e questa mattina alle 12 arriverà direttamente in chiesa, dove poi nel primo pomeriggio si svolgeranno i funerali.La tumulazione, invece, avverrà nella giornata di lunedì, quando nella mattinata il corpo sarà cremato presso un centro dell'avellinese per poi far ritorno al cimitero di Santa Maria a Vico, dove nella cappella di famiglia sarà conservata l'urna con le ceneri del 29enne. Quella della cremazione è una scelta voluta dai genitori di Michele, i quali sin dal primo momento hanno manifestato la volontà di praticare questa tecnica che più volte, in diverse occasioni, l'avvocato deceduto aveva confessato di prediligere.Intanto, nella notte tra venerdì e sabato i medici del reparto Chirurgia dell'ospedale Civile di Caserta hanno operato d'urgenza il giovane autista dell'Audi S3 residente nella frazione di Messercola di Cervino, tenuto in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione, per evitare che possa avvertire dolore.