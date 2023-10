La tresca, poi l'addio. O meglio il tentativo di troncare, con l'amante intenzionato a non demordere. Tanto da minacciarla di inviare video privati al marito e alla scuola dove la donna insegna.

È accaduto nell'agro-aversano dove, nei mesi scorsi, una maestra ha denunciato l'ex amante per atti persecutori. Ieri, al culmine di una delicata indagine, i carabinieri dle comando provinciale di Caserta hanno notificato all'uomo un divieto di avvicinamento disposto dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ma andiamo con ordine.

Nei mesi scorsi, la vittima aveva intrecciato una relazione extraconiugale con un uomo della zona. Poco dopo, però, aveva deciso di troncare. Ma lui di lasciarla andare non ne voleva sapere, tanto da scriverle messaggi dal tono minaccioso. Agli atti sono riportate le frasi che l'uomo ha utilizzato per cercare di convincere la maestra a tornare insieme. «Mi hai bloccato di nuovo? Ti conviene rispondere, altrimenti mando alla scuola un po' di cose così vedono che bella maestra che sei».

La minaccia, per niente velata, era quella di spedire sia all'istituto dove la donna insegna che al marito, video in cui la si vedeva in atteggiamenti intimi con lui. «Mi arrendo solo quando ti avrò fatto passare un guaio», una delle frasi agli atti dell'inchiesta. Ed è stato a quel punto che la vittima si è resa conto che l'unica via d'uscita era la denuncia. E si è quindi rivolta ai carabinieri.

È così iniziata l'indagine che ha portato alla misura del divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati, notificata ieri all'indagato dai carabinieri del comando provinciale di Caserta.