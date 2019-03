Domenica 24 Marzo 2019, 16:27

Prima udienza in Corte di Assise per il processo che vede sotto accusa come mandanti del delitto di Nicola Villano e del tentato omicidio Raffaele Della Volpe: Antonio Iovine e Michele Zagaria come mandanti; come presunti esecutori materiali Cristofaro Dell'Aversano e Vincenzo Conte, mentre Claudio Giuseppe Virgilio avrebbe avuto il compito di agevolare negli spostamenti i componenti del gruppo di fuoco.Il presidente della seconda sezione del tribunale napoletano ha chiesto di ascoltare per la prossima udienza Bruno Lanza. L'indagine, avviata nel 2016, anche a seguito di alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia quali Antonio Iovine, Bruno Lanza, Giuseppe Misso e Salvatore Orabona, ha consentito di far luce su i due fatti di sangue avvenuti il 20 luglio 2001 nell'agro aversano, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro.