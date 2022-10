Scuola Media Giannone, lavori in corso con gli studenti in classe

Al via ieri mattina a Caserta i lavori di restyling della scuola secondaria di primo grado Giannone. Il cantiere che tante polemiche aveva innescato nei giorni scorsi tra le famiglie degli studenti avrà una durata di circa un anno. E sarà scandito da tre diversi step.



Il primo interesserà gli accessi e le aree di attraversamento, poi si procederà con l'ex chiostro, gli uffici e sei aule attualmente vuote (le classi che le occupavano sono già da tempo ospiti del Vescovado in piazza Duomo) infine ma non prima di giugno gli operai si sposteranno nel corpo di fabbrica dove attualmente si svolge la didattica. Gli interventi di recupero architettonico e miglioramento strutturale riguarderanno infatti l'intero complesso che si estende su una superficie coperta di circa tremila metri quadrati e che dispone di un'area libera di circa 2.300 metri quadrati.

A far storcere il naso ai genitori era stata la decisione del Comune di procedere ai lavori senza trasferire gli alunni. Una scelta che ha fatto nascere timori e preoccupazioni sul piano della sicurezza e dell'incolumità pubblica e privata di studenti e docenti. In tanti si sono chiesti se fosse opportuno lasciare i propri figli in aula con un cantiere aperto, qualcun altro ha sottolineato i disagi che ciò comporterà per i ragazzi mentre c'è anche chi ha presentato una richiesta di accesso agli atti per poter visionare i progetti ed avere la certezza che quanto dichiarato, attraverso un comunicato, dall'amministrazione comunale corrispondesse al vero.



A gettare acqua sul fuoco delle polemiche ci ha pensato però la dirigente scolastica, Maria Bianco, che ha tranquillizzato le famiglie spiegando loro, nel dettaglio, come si svolgeranno i lavori. «In questa prima settimana ha sottolineato la preside - gli operai saranno impegnati nell'apertura dei nuovi varchi di accesso e nella realizzazione degli attraversamenti pedonali che garantiranno un ingresso sicuro per tutti per tutta la durata dell'intervento. La prossima settimana partirà su corso Giannone il cantiere vero e proprio che in questa prima fase non interesserà in alcun modo le aule se non quelle già vuote. Al riguardo c'è anche da precisare che, stando a quanto previsto dal progetto, aumenterà il numero delle aule a disposizione e l'istituto sarà dotato di una palestra, di un auditorium di ultima generazione e di aule insonorizzate per le lezioni di musica. Non nego che in questo anno potranno esserci disagi ed è evidente che tutti dovremo fare qualche sacrificio ma sono fiduciosa pensando a quanti benefici gli studenti potranno trarre da questi lavori».



Il primo disagio sarà legato all'impossibilità di svolgere attività fisica con continuità in virtù del fatto che il campo di pallavolo sarà off-limits per tutta la durata del cantiere mentre quello di basket, essendo all'aperto, potrà essere utilizzato solo quando il meteo sarà favorevole. «Sarà un disagio temporaneo ha chiarito al riguardo la dirigente vorrei che le famiglie guardassero ai risultati. Basti pensare che ci sarà anche una rivisitazione degli spazi per migliorare la fruizione della struttura e renderla più funzionale allo scopo. La sala convegni e la biblioteca che ora sono al primo piano verranno spostate al pian terreno, le sei aule attualmente vuote diventeranno nove mentre è già stato predisposto l'accesso per gli studenti disabili».

Sono 387 attualmente gli alunni iscritti alla scuola media Giannone, di questi un'ottantina ospitati, già da due anni, nella sede del Vescovado a seguito del primo avvio del cantiere che fu poi bloccato da un ricorso amministrativo presentato da una ditta che era stata esclusa. Il complesso di edifici in cui ha sede la scuola secondaria di primo grado Giannone si articola in diversi corpi di fabbrica.

I corpi A e C sono quelli più antichi. Il corpo A include il chiostro cinquecentesco dell'ex convento di Sant'Antonio e ampliamenti ottocenteschi, il corpo C è un ampliamento di inizio Novecento. Il progetto è finanziato con fondi Miur per l'importo di 2.143.900,80 euro.