La denuncia: «In scuola del Casertano 100 disabili senza assistenti specialistici»

«L'unico istituto scolastico di Sant'Arpino, comune della provincia di Caserta, che ospita bambini dall'infanzia alla medie, é privo di assistenti specialistici per gli oltre 100 alunni disabili». A denunciarlo, in una nota, è «La Battaglia di Andrea», associazione che si batte per i diritti dei «diversamente abili» che aggiunge: «tutte inascoltate purtroppo le richieste della dirigente scolastica, la dottoressa Debora Belardo». Secondo quanto riferisce la preside, dall'ambito C6 non arrivano risposte e il collasso è imminente. L'istituto, infatti, è frequentato da bambini e ragazzi che hanno bisogno di assistenti per i loro bisogni primari e non c'é nessuno. Ovviamente l'impegno del personale in servizio nella scuola è massimo ma non é abbastanza e l'aiuto delle istituzioni è fondamentale.

«Questa vicenda ha dell'incredibile - evidenzia Asia Maraucci, presidente de 'La Battaglia di Andreà - ogni giorno se ne vede una, e chi ci rimette sono sempre i disabili, non si può pensare che ci sono centinaia di bambini disabili e non ci sono assistenti specialistici, e la rabbia piú grande arriva dalla mancanza di risposte da chi invece dovrebbe garantire questi servizi. Danno, beffa e anche mortificazione per la dignità di bambini e ragazzi che già vivono in uno stato di difficoltà. Noi andremo fino in fondo - prosegue - la situazione deve essere risolta immediatamente, gli assistenti dovevano essere a scuola dal primo giorno. Chiederemo un incontro al sindaco e gli chiederemo aiuto - conclude Maraucci - siamo certi che ci supporterà affinché la situazione sia risolta quanto prima, qu si sta giocando con la salute dei bambini».