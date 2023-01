Jabil, 200 lavoratori a Roma per scongiurare i licenziamenti

Saranno circa duecento con quattro pullman i lavoratori dello stabilimento di Marcianise della multinazionale Jabil che si recheranno a Roma per l'incontro tra le parti che si terrà al ministero dello Sviluppo economico (ore 15.30), e che potrebbe essere decisivo per la questione dei 190 licenziamenti decisi dall'azienda; il 31 gennaio infatti scade la cassa integrazione e la Jabil, a meno che domani non emergano soluzioni alternative che siano praticabili, potrebbe iniziare a inviare le lettere di licenziamento. L'auspicio di sindacati e lavoratori è che l'azienda si prenda ancora un po' di tempo magari per individuare eventuali piani di ricollocamento dei lavoratori da licenziare. Anche domani comunque i sindacati chiederanno come precondizione per trattare, il ritiro o la sospensione del piano di licenziamenti.