Jabil, sì dei lavoratori al piano di rilancio del Ministero per l'ingresso in Tme

Con 221 sì, 117 no, 11 schede nulle e 96 non votanti i lavoratori del sito Jabil di Marcianise hanno approvato il piano di rilancio messo a punto dal Mise per salvaguardare i circa 222 lavoratori dello stabilimento Jabil di Caserta .

Per risolvere la crisi si consentirà al Fondo di salvaguardia di entrare in quota di minoranza nella newco Tme Assembly Engineering già costituita da Tme, che si occuperà di progettazione e produzione di schede elettroniche per diversi settori industriali.