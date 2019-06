CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 26 Giugno 2019, 07:00

Inviato a MarcianiseLa strada che porta alla Jabil, da Napoli, è lastricata di buche, avvallamenti, asfalto disconnesso, rotonde infestate da piante, dove la sensazione di finire in rotta di collisione con le macchine provenienti da altre direzione è impossibile non sentirla. Un rischio continuo, che si perpetua da anni, che accomuna le migliaia di lavoratori che tra gli anni 80 e 90 hanno trovato a Marcianise la loro «America». Un lavoro stabile, nel polo industriale più promettente del Mezzogiorno. La possibilità di crescere, di fare carriera, di far parte di un'azienda che mette al primo posto i propri dipendenti. America, come la Jabil che, nel 2015, per un euro acquisisce dalla Ericsson il suolo dove ieri mattina Francesco, dipendente come gli altri a rischio licenziamento, batte forte la suola delle scarpe. «Fibra ottica, Adsl, tutto quello che oggi voi giovani date per scontato, lo abbiamo fatto noi, qui, in questo stabilimento. Dalla Ericsson alla Siemens, fino alla cessione a Jabil: questa è una fabbrica di eccellenza».