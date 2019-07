La Jabil, multinazionale delle Telecomunicazioni con stabilimento a Marcianise, ha annunciato la proroga dei termini della procedura di licenziamento riguardante 350 addetti del sito casertano. La decisione è stata comunicata ai sindacati nel corso dell'incontro tenuto presso la sede di Confindustria Caserta; per il momento dunque resta sospesa la procedura di licenziamento, il cui iter era stato avviato formalmente nelle scorse settimane; una procedura che riguarda la metà dei dipendenti del sito di Marcianise (350 su 706). Presenti al tavolo anche i rappresentanti delle segreterie nazionali dei sindacati dei metalmeccanici, oltre a quelli locali; ai vertici Jabil è stato chiesto di inoltrare richiesta di proroga per la cassa integrazione straordinaria, che i dipendenti del sito casertano affrontano già da tempo; la misura scade il prossimo 23 settembre. Con la sospensione della procedura di licenziamento, potranno intanto tornare in servizio già da domani i lavoratori dopo uno sciopero ad oltranza iniziato il 24 giugno scorso in seguito alla decisione dell'azienda di avviare i licenziamenti.



«Avevamo chiesto più tempo alla Jabil per studiare soluzione che scongiuri i licenziamenti - spiega il segretario della Fiom-Cgil di Caserta Francesco Percuoco - e per il momento i vertici aziendali ci sono venuti incontro. La Jabil - aggiunge il sindacalista - ha capito che non poteva insistere in questo muro contro muro. Ora l'azienda chieda la proroga della cassa integrazione straordinaria, visto che la crisi che sta vivendo in questo periodo è molto più grave di quelle già affrontare nel recente passato». «È importante iniziare a parlare del merito dell'accordo che dovremo costruire - dice Mauro Musella, dipendente e delegato Uilm - le difficoltà non sono superate, ma con la decisione dell'azienda di prorogare i termini della procedura di licenziamento, si apre un percorso che tutti auspicavamo». Prossimo appuntamento lunedì prossimo ancora a Confindustria Caserta.

Giovedì 18 Luglio 2019, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 18-07-2019 18:35

