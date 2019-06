Jabil, gli operai a Roma per l'incontro al ministero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 27 Giugno 2019, 09:30

Giornata «bollente» in tutti sensi, quella di oggi per la Jabil Circuit Italia, dopo l'annuncio dell'avvio della procedura di licenziamento per 350 lavoratori. Stamane al Mise ci sarà la prima verifica istituzionale sulla vertenza, là dove sono attesi gli interventi dei principali referenti, da una parte Clemente Cillo, quale Ceo della multinazionale statunitense, dall'altra i sindacati nazionali e territoriali di categoria, tutti protesi ad approfondire al meglio i termini della crisi in atto e a individuare soluzioni.Al tavolo sarà presente il sindaco di Marcianise Antonello Velardi che proprio ieri ha ricevuto presso il Comune una folta delegazione di operai che stanno effettuando già dall'altro giorno uno sciopero ad oltranza in segno di protesta. Saranno proprio loro, anche oggi, a dare il maggior seguito alla vicenda raggiungendo il Ministero a bordo di 6 bus, nell'intento di fare sentire in via diretta tutte le ragioni della loro indignazione e del loro malcontento. Una mobilitazione in piena regola, insomma, che avrà come obiettivo prioritario il ritiro della procedura, pur in assenza di condizioni migliorative che possano modificare il quadro decisionale della Jabil. In effetti di scenari nuovi sul piano industriale neanche se ne parla a Marcianise, l'unica certezza finora garantita dal gruppo delle Tlc è quella di salvaguardare il sito dopo le altalenanti interlocuzioni intrattenute con la committente Ericsson (almeno fino a marzo scorso).