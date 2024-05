Un incontro duro ma interlocutorio quello svoltosi ieri tra i responsabili della Jabil e i sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm per l'esame congiunto della cassa integrazione proposta dall'azienda. In pratica, i rappresentanti della multinazionale americana hanno prospettato una cassa integrazione ai sensi del dl 148, in continuità con l'ammortizzatore sociale di cui già usufruiscono i lavoratori, a rotazione con il contratto di solidarietà che i 420 dipendenti della Jabil hanno accettato, lo scorso anno, per evitare il licenziamento già annunciato dall'azienda.

Una cassa integrazione che non contempla la chiusura dell'azienda, infatti è considerata transitoria in attesa che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa e non ai sensi della legge 234. I sindacati, che avevano il mandato da parte dei lavoratori di non accettare alcun tipo di cassa integrazione, hanno chiesto ai rappresentanti della Jabil se la misura di ammortizzatore sociale proposta prevedesse anche la continuità dell'azienda sul territorio. Una domanda alla quale è stato risposto che la cassa integrazione riguarda la normale gestione dell'azienda, mentre la decisione di dismettere il sito di Marcianise e abbandonare l'Italia fa parte di una strategia globale della Jabil. I sindacalisti, allora, hanno deciso di sottoporre la proposta dell'azienda ai lavoratori, aggiornando l'esame congiunto.

Le sigle

Nei prossimi giorni si svolgeranno altre assemblee nella fabbrica per raccogliere il parere dei dipendenti. «La nostra posizione - spiegano dal sindacato - è chiara: se l'azienda ha intenzione di applicare la cassa integrazione e andare via dal territorio o cedere il gruppo ad altri, noi non siamo d'accordo a firmare. Se, invece, l'azienda vuole applicare la cig con l'idea di continuare un percorso industriale sul territorio ritornando sulla decisione di voler andare via, allora noi non possiamo che approvare il provvedimento. La multinazionale deve rimanere sul territorio e rilanciare le attività produttive anche con la collaborazione delle istituzioni nazionali e regionali».



Un punto sul quale i sindacati sono stati molto chiari e già nel corso dell'incontro al Mimit dove fecero sapere di non voler firmare alcun accordo per gli ammortizzatori sociali poiché l'azienda, unilateralmente e senza giustificazioni, ha deciso di abbandonare l'Italia, senza iniziare alcuna procedura di licenziamento o di cessazione di azienda, motivando la decisione solo per una strategia mondiale dell'azienda. «È chiaro, però, - aggiungono i sindacalisti - che l'ultima decisione spetta ai diretti interessati, i lavoratori, perciò le conclusioni le avremo dopo gli incontri in fabbrica». Intanto, oggi è l'ultimo giorno previsto dalla cassa integrazione con il contratto di solidarietà e da domani i dipendenti della Jabil si recheranno al lavoro senza alcuna sicurezza di una remunerazione, anche se qualsiasi provvedimento cadottato nei prossimi giorni sarà, comunque, retroattivo.

Il segretario

«Su Jabil pensiamo sia necessario che ci sia un impegno preciso a partire dall'azienda nel confermare le attività, anche perché tutto ciò che viene chiuso in realtà è disperso, non lo recuperi», ha detto il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini a Caserta.

«Più in generale - ha aggiunto - sono necessarie politiche industriali che vadano nella direzione di fare quegli investimenti e mantenere quei presidi. È indubbio però che stiamo pagando l'assenza di queste politiche; né mi convincono le logiche di privatizzazione che il governo ha annunciato, perché rischiano di essere operazioni per fare cassa e non per dare un futuro ai sistemi industriali del paese. In assenza oggi di investimenti, corriamo il rischio di una regressione molto forte nel settore industriale, e il Mezzogiorno rischia di pagare un prezzo doppio. Quando parlo di investimenti parlo anche di investimenti di infrastrutture e sul piano sociale di cui non vediamo tracce, e in questo senso dico in modo molto chiaro per come vanno spesi i soldi, ad esempio, non ci pare la scelta più corretta e più intelligente quella di voler fare, vendendolo come un investimento per il Mezzogiorno, il Ponte sullo Stretto».