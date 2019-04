CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Aprile 2019, 14:30

Nell'operazione di «scouting» che Jabil sta portando avanti per favorire al meglio il processo di reindustrializzazione del sito di Marcianise, nuove offerte di partnership si incrociano per la multinazionale delle Tlc, ancor dopo l'esito positivo della missione Softlab.Questa volta una proposta lungimirante viene da Sielte, gruppo tra i più intraprendenti nel comparto delle infrastrutture informatiche e che sarebbe disposto a ricollocare almeno una sessantina di addetti dell'unità produttiva casertana. Dell'opportunità ha trattato per ultimo il country manager di Jabil Clemente Cillo, nel corso di una riunione in Confindustria con le organizzazioni sindacali di categoria. La proposta, così come è stata rappresentata nelle implicazioni indirette legate al trasferimento del personale, sarebbe tra le più importanti ed utili. Secondo gli addetti ai lavori dovrebbe comunque essere meritevole di consultazioni più dettagliate con gli interessati sia per le mansioni che dovrebbero essere esercitate sia per gli esiti di natura contrattuale. Al riscontro finale non dovrebbero mancare le adesioni, soprattutto in considerazione delle incertezze che continuano a gravare sull'altro versante del piano industriale della Jabil, al momento tutto ancora da completare. Non va dimenticato a tal proposito che nel sito casertano resta più che mai critico l'assetto dei livelli occupazionali, con una quota di esuberi che si è ormai stabilizzata sulle 250 unità (scadenza settembre). «Bisogna trovare ulteriori interlocutori per supportare un'azienda che si ritrova in difficoltà - ha detto il segretario regionale della Uilm Giovanni Rao-- per questo riteniamo determinante il contributo che potrà venire anche dal ministero dello Sviluppo». Un contributo, quello istituzionale, che è atteso da tempo e che potrebbe sbloccare una fase di stallo permanente a Marcianise, là dove neanche gli incentivi all'esodo, a giudicare dai numeri, sembrano avere cambiato l'ordine delle cose.