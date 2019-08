CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 23 Agosto 2019, 07:30

Nel piccolo cimitero, bianco e luminoso, di Villa Literno, la tomba di Jerry Essan Masslo è un sarcofago di marmo in una zona laterale, al centro di un quadrilatero, con una piccola foto appoggiata come sul petto, e le lettere composte verso il cielo. Accanto ci sono altre tombe senza nome e senza foto. Tombe mute. Sono altri migranti morti in circostanze drammatiche di cui non si sono potute ricostruire le identità e che riposano lì, accanto a Jerry, come a costruire una ideale terra santa dei martiri del lavoro e della marginalità. Vittime di una vita agra, nera di lutto e di pelle.